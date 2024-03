'Ti faccio fare la fine di Giulia', chiesto il processo

La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio del diciottenne valdostano arrestato nel novembre scorso con l'accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata sedicenne, a cui avrebbe rivolto anche la minaccia: "Ti faccio fare la fine di quella là". Un evidente riferimento all'omicidio di Giulia Cecchettin.

Il diciottenne era finito in carcere il 24 novembre e ne era uscito il 5 dicembre, dopo che gli erano concessi gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

In base alle indagini dei carabinieri, coordinate dal pm Manlio D'Ambrosi, aveva continuato a perseguitare la ex fidanzata dopo che lei aveva interrotto la relazione nel dicembre del 2022; pochi giorni prima dell'arresto l'ultima minaccia, considerata di morte, che aveva portato la famiglia della minorenne a denunciare l'accaduto.

Durante l'interrogatorio di garanzia in carcere, il diciottenne aveva negato ogni accusa.



