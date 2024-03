Torna 'Les Jeudis du Conservatoire', nove concerti in programma

Torna con nove concerti la stagione di 'Les Jeudis du Conservatoire', una rassegna nata nove anni fa per presentare all'esterno la produzione artistica dell'istituto di alta formazione, offrendo anche la possibilità agli studenti di esibirsi in pubblico. Da aprile a giugno è in calendario una serie di appuntamenti musicali curati da allievi, ex allievi e docenti del Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

L'apertura di stagione è prevista per giovedì 4 aprile, quando sul palco dell'auditorium Renato Callisto Arnod saliranno il soprano Mary Ollearo e il tenore Mykyta Ishchenko, accompagnati dalle note al pianoforte di Erica Pompignan.

Il 6 giugno gran finale con 'Soirée Chopin', la voce recitante di Elena Zegna e le performance al pianoforte di Alessandro Livadariu, Arianna Cilla, Arianna Michaud, Miriam Irene Tinazzo, Paola Pizzimenti, Lorenzo Bottoglia, Erica Pompignan, Nicolò Giglio e Marco Zanitti. Tutti i concerti di 'Les Jeudis du Conservatoire' si svolgeranno all'interno della Torre dei Balivi (via Guido Rey ad Aosta) che ospita la sede dell'Istituto.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, inizio alle 20.30.

Durante la conferenza stampa è stato inoltre illustrato il concorso organizzato dal Lions Club Aosta Mont Blanc e intitolato al Renato Angelucci, "commercialista che viveva a suon di rock" e morto tre anni fa. Si tratta di borse studio destinate agli allievi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, ai coetanei del Liceo musicale e delle scuole medie a indirizzo musicale e ancora agli allievi delle scuole di musica e dei corsi bandistici. Sono state istituite tre categorie, per un totale di nove borse di studio che saranno definite sabato 18 maggio, quando i candidati si esibiranno davanti alla commissione. I migliori tre musicisti di ognuna delle tre categorie saranno anche i protagonisti del concerto di domenica 19 maggio, che si chiuderà con la consegna delle borse di studio ai vincitori.



