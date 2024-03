Camion si ribalta su auto, riaperta la regionale per Cogne

La strada regionale per Cogne è stata chiusa stamane all'altezza del ponte di Chevril a causa di un camion che si è ribaltato finendo su alcuni veicoli che - in base a una prima ricostruzione - erano fermi. Nessuno è rimasto ferito. Il conducente del mezzo pesante è andato in ospedale a farsi visitare.

Dopo la rimozione dei veicoli, la strada è stata riaperta. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della stazione di Saint-Pierre e del radiomobile, i vigili del fuoco.



