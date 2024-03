Scuola, l'11 settembre la prima campanella in Valle d'Aosta

La prima campanella del prossimo anno scolastico per gli studenti valdostani suonerà mercoledì 11 settembre, "per non appesantire subito la prima settimana di scuola e concludere tutte le operazioni di assegnazione delle supplenze, che quest'anno speriamo di portare a termine in maniera ottimale", ha detto l'assessore al Sistema educativo, Jean Pierre Guichardaz, durante la conferenza stampa convocata dalla giunta regionale per illustrare i principali provvedimenti adottati.

La fine dell'anno scolastico è invece fissata per martedì 10 giugno 2025. Il calendario scolastico approvato prevede anche i seguenti giorni di sospensione della didattica: 2 novembre (ponte di Ognissanti), dal 23 dicembre al 6 gennaio per le vacanze natalizie, il 30 e il 31 gennaio per la Fiera di Sant'Orso, dal 7 al 21 aprile per le Vacanze pasquali, il 26 aprile, il 2 e il 3 maggio.

Le attività delle scuole dell'infanzia termineranno il 30 giugno 2025.



