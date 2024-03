Rav, Sandro Sapia nominato presidente

La giunta regionale della Valle d'Aosta ha nominato Nando Sandro Sapia in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Rav - Raccordo autostradale Valle d'Aosta spa, che gestisce la tratta dell'A5 Aosta-Ovest-Monte Bianco. Sapia, attuale presidente dell'ordine degli architetti della Valle d'Aosta, sostituisce Paolo Vietti.

L'esecutivo regionale ha inoltre confermato Ludovica Gambardella e Marco Linty quali consiglieri.

Rav è partecipata al 58% dalla Società italiana per il traforo del Monte Bianco (di cui Autostrade per l'Italia ha il 51% delle quote) e al 42% dalla Regione Valle d'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA