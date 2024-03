Legacoop Valle d'Aosta, Sara Faraci nuova presidentessa

Sara Faraci (cooperativa Edileco) è la nuova presidentessa di Legacoop Valle d'Aosta. Succede a Umberto Fossá, presidente in carica dal 2014. Come vicepresidenti sono stati confermati Laura Raspino (Noi & gli Altri scs) e Francesco Buratti (Leone Rosso scs). "Sono onorata - ha detto Sara Faraci - di assumere il ruolo di presidente di Legacoop Valle d'Aosta. Guardo avanti con grande entusiasmo e voglia di lavorare insieme ai nostri associati per raggiungere nuovi obiettivi e per continuare a promuovere e rafforzare il modello cooperativo, che rappresenta un valido e sostenibile modello per le imprese del futuro. E' importante raccontarlo alle giovani generazioni di imprenditori ed il loro coinvolgimento sarà uno dei nostri primi obiettivi come direzione regionale".

Legacoop Valle d'Aosta raccoglie quasi ottocento addetti e rappresenta alcune tra le più grandi cooperative valdostane.

