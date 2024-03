Europee, Pas "pronti a cercare apparentamenti fuori Valle"

Se le forze autonomiste che compongono la maggioranza regionale non dovessero accogliere la proposta di candidare Laurent Viérin alle prossime elezioni europee "ci sono anche apparentamenti fuori dalla Valle" per superare lo scoglio della raccolta firme. Così ai cronisti Christian Sarteur, segretario di Pays d'Aoste souverain, dopo l'incontro con le commissioni politiche di Uv e Av-Vda Unie Mouv'. Sarebbe comunque - ha precisato - "un apparentamento tecnico".

"Se ci venisse detto 'dovete cambiare candidato', allora si entrerebbe in una logica di personalismi che Pas non ha mai voluto perseguire", ha detto Sarteur, spiegando che "noi ce l'abbiamo" un candidato che può mettere d'accordo tutti.

L'incontro di oggi fa parte di "un tavolo di dialogo che proseguirà, c'è già stato prima e continuerà anche dopo sui vari argomenti, sia adesso sulle europee che anche per un futuro, per le regionali", ha detto Michel Perret, presidente di Pas.

Sull'ipotesi di candidare Viérin "non abbiamo trovato una rampa di lancio, ma assolutamente non abbiamo trovato un muro. Quindi poi ne discuteranno al loro interno. Però non abbiamo trovato nulla di ostile" da parte di Uv e Av, ha aggiunto Sarteur.

L'elezione di un rappresentante valdostano all'europarlamento è, secondo Sarteur, "un diritto negato, per sua natura è già abortito alla nascita. Però se non si esercita un diritto, va a finire che lo si perde" quindi "è meglio essere dentro un meccanismo per cambiarlo che stare a fare gli spettatori fuori.

Chiaro che la faccia uno la mette, noi l'agnello sacrificale l'abbiamo messo, l'agnello sacrificale che vada per tutte le quattro stagioni". Sarteur ha parlato di "codici linguistici sbagliati" tra Pas e il Mouvement: "L'Uv non si è confrontata con i movimenti del tavolo del 18 maggio quando ha detto che non avrebbe espresso un candidato" e "noi, in seconda battuta, forse ci siamo sentiti troppo all'avanguardia e abbiamo presentato un nostro candidato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA