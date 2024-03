'Stick-it', Aosta e Scuola Holden insieme per il protagonismo giovanile

Si chiama 'Stick It!' ('Attaccalo', 'Appiccicalo') il progetto di protagonismo giovanile promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune di Aosta in collaborazione con la Scuola Holden di Torino.

L'iniziativa prende il via questa primavera per svilupparsi nei mesi prossimi, coinvolgendo ragazzi e ragazze nel racconto della propria identità attraverso forme di espressione contemporanee e innovative quali la 'sticker art' e i podcast.

Gli aderenti al progetto saranno guidati in un percorso formativo sulle tecniche della narrazione di 46 ore in programma nei mesi di aprile e di maggio.

Il prodotto finale verrà veicolato attraverso il Qr code stampato su stickers che saranno diffusi sul territorio comunale. L'obiettivo primario del progetto è di mettere al centro le storie e il vissuto dei giovani, facendoli diventare protagonisti grazie alla realizzazione di una piattaforma per esprimersi e condividere le loro esperienze. Per partecipare al progetto bisognerà rispondere entro il prossimo 7 aprile all'avviso che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Aosta, allegando una breve biografia. Saranno selezionati otto giovani valdostani dai 18 ai 25 anni.

A guidare i ragazzi nel percorso formativo ideato dalla Scuola Holden sarà un docente d'eccezione, Mauro Pescio, attore di cinema, teatro e televisione, autore teatrale e radiofonico, podcaster. Commenta l'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco: "Il verbo inglese 'to stick' ha diversi significati, vuol dire 'appiccicare', 'attaccare', 'affiggere' ma anche 'persistere', 'non mollare', 'non darsi per vinto', 'sostenere', 'aiutare'".





