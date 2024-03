Europee, Aggravi "Rassemblement Valdôtain non sarà il veicolo per qualcuno"

"Le candidature di Rassemblement Valdôtain verranno scelte da Rassemblement valdotain" e "ho delle difficoltà a pensare di poter essere il veicolo per qualcuno" che si è già presentato. Così Stefano Aggravi, segretario politico del movimento, sulla possibilità di candidare esponenti di altre forze politiche nella lista di Rv alle elezioni europee del prossimo giugno.

L'occasione è stata la conferenza stampa in cui il movimento ha presentato l'intesa di collegamento, annunciata anche stamane alla Camera dei deputati, con la lista Libertà, frutto di un lavoro con "Cateno De Luca del movimento Sud chiama Nord e con Roberto Castelli del Partito popolare del Nord". Il collegamento con una forza già rappresentata in Parlamento fa sì che Rv non debba raccogliere firme per potersi presentare alle prossime consultazioni europee.

Rassemblement, ha detto Aggravi, "presenterà almeno un candidato, forse più di uno" e i nomi saranno annunciati "nelle prossime settimane".

L'intesa con la lista 'Libertà' è "nel solco del federalismo e della difesa delle autonomie, con punti programmatici concreti e fortemente legati alla nostra Regione".



