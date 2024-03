Ad Aosta il tour itinerante dell'Ugl sulla partecipazione

E' arrivato oggi ad Aosta il tour itinerante per l'Italia del sindacato Ugl con lo slogan 'Lavoro è Partecipazione', a bordo di un autobus, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il tour, che sta attraversando venti regioni, si propone di affrontare il tema della partecipazione declinandolo concretamente nelle singole realtà aziendali, per arrivare alla realizzazione compiuta dell'articolo 46 della Costituzione.

"La Valle d'Aosta sta attraversando un momento positivo e di crescita: secondo l'elaborazione della società di recruiting Hays su base dati 'Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior' sul mercato del lavoro, la Regione prevede da febbraio ad aprile 2.710 nuove assunzioni con un tasso di occupazione che ha raggiunto il 73,2%, un dato superiore alla media nazionale. Inoltre, è fra le prime in Italia per occupazione femminile. Ma non dobbiamo abbassare la guardia.

L'attuale scenario geopolitico continua a essere caratterizzato da una grande incertezza a causa dell'instabilità e delle tensioni a livello internazionale", ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl. "Un trend positivo che auspichiamo possa essere da esempio per le altre regioni italiane. In questo senso, occorre implementare il 'matching' tra domanda e offerta di competenze, per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. E proprio i giovani rimangono gli osservati speciali per pensare al futuro dell'Italia. Tra i 15-24enni si osserva un aumento delle persone in cerca di lavoro. La formazione, a partire dalla scuola, nei prossimi anni sarà dunque cruciale anche attraverso la sinergia tra pubblico e privato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA