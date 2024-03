Sorpreso con quasi due etti di cocaina, arrestato a La Thuile

Un uomo di 59 anni, Daniele Pascale, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a La Thuile per possesso di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno sorpreso nella serata di sabato scorso con circa 180 grammi di cocaina.

Gli sono stati sequestrati anche 4.500 euro in contanti.

L'uomo, residente in alta valle, risulta incensurato. La procura di Aosta ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare dei domiciliari.

Pascale è stato fermato in auto dai carabinieri della stazione di La Thuile. Dopo aver trovato alcune dosi di stupefacente durante il controllo, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare: hanno quindi individuato il resto della cocaina, un bilancino e il denaro contante.





