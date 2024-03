La Thuile attende 500 giovanissimi sciatori per il Criterium nazionale cuccioli

Compie 11 anni e per la seconda volta approda in Valle d'Aosta il Criterium nazionale cuccioli di sci alpino, voluto dalla Federazione italiana sport invernali per offrire un primo confronto ai più piccoli. Dopo Breuil-Cervinia, che ospitò una delle primissime edizioni nel 2015, la manifestazione giovanile arriva a La Thuile. Il Criterium - presentato oggi in conferenza stampa ad Aosta - si svolgerà sabato 6 e domenica 7 aprile, con la giornata di venerdì 5 dedicata agli ultimi allenamenti e alla prova libera dello skicross.

Sono attesi circa 500 atleti nati negli anni 2012 e 2013, che per un intero inverno hanno gareggiato a livello provinciale e regionale. A La Thuile ci saranno i migliori 'mini-sciatori' in rappresentanza di 13 comitati regionali, accompagnati da oltre 200 allenatori: si sfideranno sulle piste 'Piloni' e 'Standard'.

"Con la comunità di La Thuile - ha detto l'assessore al Turismo e Sport, Giulio Grosjacques - ci stiamo preparando, oltre che a lavorare per poter nuovamente avere la Coppa del mondo, anche per nuovi eventi che richiameranno migliaia di persone sul territorio della Valle d'Aosta tutta intera. Per il prossimo anno stiamo lavorando per portare una prova di Coppa del mondo di mountain bike".

"Con i campionati italiani giovani abbiamo avuto i campioni di domani, con questo Criterium cuccioli avremo i campioni di dopodomani. Quello che ci manca è sempre la Coppa del mondo, per avere i campioni di oggi. E' quello a cui noi puntiamo e su questo la Regione ci sta dando una grande mano", ha sottolineato il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris. Per Marco Mosso, presidente dell'Asiva, quella presentata è "una manifestazione sportiva importante anche per il numero di partecipanti che confluiranno sulle piste di La Thuile".

"Dal punto di vista tecnico - ha spiegato Daniele Collomb, presidente di Funivie Piccolo San Bernardo - noi cerchiamo sempre di consolidare e migliorare il nostro lavoro in pista per essere pronti nel caso dovessimo ospitare, come ci auguriamo, la Coppa del mondo".



