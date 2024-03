Covid, manifestazione ad Aosta in ricordo delle vittime

E' in programma il 18 marzo al cimitero di Aosta una manifestazione per ricordare le vittime della pandemia da Covid-19. L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale di Aosta e dalla società partecipata in house Azienda pubblici servizi spa, in concomitanza con la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. La cerimonia si svolgerà alle 9,30 in via Piccolo San Bernardo, in prossimità della stele che ricorda chi ha perso la vita a causa del Covid-19.

La ricorrenza è stata istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella, tristemente celebre, in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono attraverso le vie Bergamo.



