Traforo del Monte Bianco, nuove chiusure in primavera

Il Traforo del Monte Bianco realizzerà in primavera l'ultima fase di risanamento dell'impalcato stradale nel tratto centrale della galleria, su una lunghezza di 240 metri. Lo ha comunicato il Geie, raggruppamento italo-francese di gestione dell'infrastruttura, sottolineando che "con questo intervento l'impalcato stradale sarà completamente risanato nel tratto centrale su una lunghezza complessiva di circa 1.700 metri".

I lavori si svolgeranno con chiusure notturne infrasettimanali (19-7.30), tra aprile e giugno. "Tale periodo - si legge in una nota - è stato scelto proprio per non creare disagio all'ultima parte della stagione turistica invernale né all'inizio delle vacanze estive". Sono previste la rimozione e la sostituzione della soletta su cui poggia il piano viabile. Le attività inizieranno lunedì 8 aprile e si concluderanno martedì 18 giugno, comprendendo una chiusura eccezionalmente più lunga di 30 ore giovedì 20 giugno.

Il traforo, inoltre, chiuderà nuovamente in autunno per completare i lavori di manutenzione sulla volta che richiederanno uno stop al traffico di almeno tre mesi.



