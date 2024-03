Frana nella valle del Lys, piano straordinario dei trasporti

In relazione all'interruzione della circolazione sulla strada regionale 44, a Pont-Saint-Martin, è stato disposto un servizio straordinario di trasporto pubblico nella valle del Lys. Due i pullman che saranno coinvolti. La prima corsa da Pont-Saint-Martin è prevista alle 6.55. I mezzi resteranno quindi in servizio nella vallata per tutta la giornata, tra Tour d'Hereraz e Gressoney. Il rientro a valle è previsto invece con partenza alle 17,40 da Staffal (arrivo a Pont-Saint-Martin alle 18.55). "Grazie alla collaborazione dei soggetti coinvolti - ha commentato l'assessore Luigi Bertschy - siamo riusciti ad organizzare i trasporti nella valle del Lys, sia per agevolare chi risiede nel fondo valle e lavora nelle imprese turistiche sia per garantire la mobilità dei residenti nella vallata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA