Consorzio Fontina plaude a nuovo regolamento Ue

Il Consorzio produttori e tutela della Dop Fontina plaude all'approvazione, da parte del Parlamento europeo, del nuovo Regolamento Ue "Revisione dei sistemi delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose". "Siamo molto soddisfatti del nuovo testo unico comunitario. Uno dei punti principali del nuovo regolamento è il rafforzamento del ruolo dei Consorzi di tutela che restano in mano solo ai produttori e agli operatori lungo la filiera produttiva con maggiori responsabilità, tra cui la lotta alle pratiche svalorizzanti e la promozione del cosiddetto turismo Dop" commenta Andrea Barmaz, presidente del Consorzio Dop Fontina, che aggiunge: "La Fontina Dop, così come gli altri prodotti Dop e Igp, esprime il valore del nostro territorio e delle nostra filiera di produzione non delocalizzabile e rappresenta un patrimonio collettivo che è doveroso proteggere. Finalmente il nuovo Regolamento ci riconosce il lavoro svolto da decenni nel difendere e preservare la nostra produzione instrinsecamente sostenibile".

Altri importanti punti del nuovo regolamento sono la protezione on-line dei domini e l'obbligo per i trasformatori di indicare in etichetta la percentuale di prodotto Ig all'interno del prodotto trasformato. Infine sarà possibile per i Consorzi, il cui prodotto abbia un mercato internazionale come la Fontina Dop, essere registrati automaticamente all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, che prevede una protezione rapida in tutti i Paesi firmatari, anche extra-Ue.



