Febbraio 2024 il più caldo mai registrato in Valle d'Aosta

"Nella nostra regione è stato il febbraio più caldo da quando registriamo i dati". Così il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta sui propri canali social: il dato conferma per la regione alpina quanto segnalato a livello globale dal servizio meteo della Ue, Copernicus. "Alla stazione di riferimento di Saint-Christophe Aeroporto la temperatura media è stata di 7,6°C, la più alta della serie storica e ben oltre la media trentennale, che è di 3,8 °C".

Nel corso del mese "la temperatura è scesa sotto lo zero nella stessa stazione in sole otto occasioni e addirittura solo in una giornata, il 25 febbraio, nel capoluogo regionale (stazione Arpa Vda di Piazza Plouves). Mentre ci sono state tre giornate con valori massimi superiori a 20 gradi e il valore massimo è stato di 24 °C il 5 febbraio".

"E' stato un febbraio anche molto piovoso/nevoso su tutta la regione, il secondo in termini quantitativi a partire dal 2000.

Le precipitazioni hanno interessato soprattutto le creste di confine, con valori più contenuti nel fondovalle".



