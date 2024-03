Traffico di cocaina, sette arresti in Valle d'Aosta

Su ordinanza del gip del tribunale di Aosta, la polizia ha arrestato sette persone indagate per traffico di stupefacenti: una è stata portata in carcere e le altre sei sono finite ai domiciliari.

Gli arrestati sono cittadini italiani e albanese, "membri di quello che sarebbe un sodalizio criminale protagonista di movimentazioni di grandi quantità di cocaina nella Valle", fa sapere la questura di Aosta in una nota.

Nel corso dell'indagine, iniziata nel dicembre 2022, la squadra mobile, coordinata dalla procura, "ha effettuato svariati recuperi e sequestrato oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente".

I sette arrestati "sarebbero stati soliti procurarsi la droga fuori Regione, per poi venderla" in Valle d'Aosta "al prezzo variabile di circa 90-150 euro a dose, rendendosi alcuni di questi autori di reati contro il patrimonio al fine di procacciarsi la sostanza illecita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA