Nuove nevicate in arrivo in Valle d'Aosta

Sarà un altro fine settimana all'insegna del maltempo in Valle d'Aosta. In base al bollettino dell'Ufficio meteorologico regionale, una perturbazione transiterà sulla regione alpina a partire da venerdì con "un graduale aumento della nuvolosità in mattinata, molto nuvoloso nel pomeriggio, e prime precipitazioni dalle ore centrali, via via più diffuse e in intensificazione nella serata". "Sabato molto nuvoloso, specie nel pomeriggio, con precipitazioni fino al mattino - si legge ancora - e nuovamente da metà pomeriggio, in intensificazione dalla sera. Domenica molto nuvoloso con precipitazioni diffuse e valori moderati o localmente forti, in graduale miglioramento dalle ore centrali".



