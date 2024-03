Dossieraggio, anche ex presidente Valle d'Aosta tra gli spiati

C'è anche l'ex presidente della Regione Valle d'Aosta, Pierluigi Marquis, nell'elenco delle persone nei confronti delle quali, secondo l'inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio, è stata interrogata la banca dati. Marquis, classe 1964, ha guidato la regione alpina dal 10 marzo al 10 ottobre 2017. Oggi è consigliere regionale del gruppo Forza Italia.

"Sono rimasto stupefatto - ha detto all'ANSA - per la presenza del mio nome in quell'elenco. Non so per quali ragioni e nemmeno lo immagino. Mi sembra una roba da film, sono caduto dalle nuvole quando sono venuto a saperlo. Tra l'altro nel periodo in oggetto era già da due anni che non ero più presidente".



