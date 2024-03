Valanga in val di Gressoney, verso la fine dell'isolamento

Mentre sono in corso i lavori di sgombero della valanga che ieri pomeriggio ha ostruito una galleria a Gaby (Aosta), nelle prossime ore potrebbe finire l'isolamento delle circa 4.500 persone - per la maggior parte turisti - rimaste isolate più a monte, a Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité. Sono in corso le verifiche dall'elicottero del versante dove è avvenuto il distacco: "Il sopralluogo e la gestione delle analisi di queste situazioni di dettaglio permetterà di definire la possibilità di, o avere una finestra temporanea, ovviamente con la guardinia sui siti particolarmente più da attenzionare, in modo da far defluire le persone magari solo per un arco temporale molto limitato che ovviamente verrà comunicato e coordinato attraverso i sindaci, ovvero di arrivare a una situazione che ci permetterà magari di tenerla aperta per un arco temporale più lungo, però è in fase di valutazione, è difficile dare un orario in questo momento". Così il direttore del dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Regione Valle d'Aosta, Valerio Segor, dopo la riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dal presidente della Regione, Renzo Testolin, presso la sede della protezione civile regionale.





