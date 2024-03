Valanga in val di Gressoney, fine isolamento per 4.500 persone

Fine dell'isolamento, per un paio di ore, per le 4.500 persone che si trovano a Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, da ieri pomeriggio irraggiungibili a causa di una valanga che ha

ostruito una galleria a Gaby. I sindaci, dopo i pareri delle commissioni locali valanghe, hanno deciso una riapertura temporanea e vigilata, dalle 16 alle 18.30: i turisti rimasti bloccati, alcune centinaia, sono così potuti rientrare a casa. Poi la strada è stata di nuovo chiusa e domattina ci sarà una nuova valutazione delle condizioni.

Stessa decisione per Cogne - dove c'erano 2.000 persone isolate - la cui strada però domani dovrebbe riaprire in via definitiva. Nel comune ai piedi del Gran Paradiso è inoltre prevista la riapertura delle scuole. Sono tornate percorribili anche le comunali per le frazioni di Valnontey e Lillaz.



