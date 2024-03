'Segnali di vita' di Leandro Picarella nelle sale valdostane

Dopo il debutto alla 18/a edizione della Festa del Cinema di Roma, arriva da oggi nelle sale valdostane 'Segnali di vita' (Italia, Svizzera, 2023, 106').

Scritto e diretto da Leandro Picarella, girato interamente nel vallone di Saint-Barthélemy, il film è stato presentato in anteprima domenica 22 ottobre 2023 all'interno del programma 'Freestyle', sezione non competitiva dedicata ai titoli di formato e stile liberi. 'Segnali di vita' è prodotto da Qoomon con Rai Cinema in coproduzione con Soap Factory e Dbw Communication, con la produzione esecutiva di L'Eubage e il sostegno di Film Commission Vallée d'Aoste.

Le proiezioni aperte al pubblico in Valle d'Aosta sono in programma oggi e domenica 3 marzo al Cinema de la Ville di Aosta, sabato 2 marzo al cinema di Cogne, giovedì 7 marzo al Cinema Auditorium di Saint-Vincent e venerdì 8 marzo al Courmayeur Cinema. Queste date sono state anticipate da una proiezione a inviti, giovedì 29 febbraio, presso il Cinema de la Ville di Aosta.

Mescolando realtà e finzione, il film segue la traiettoria di Paolo Calcidese, astrofisico che decide di trasferirsi a Lignan, villaggio poco popolato nel vallone di Saint-Barthélemy, per lavorare all'Osservatorio astronomico della Valle d'Aosta, e il suo incontro con la comunità che abita questi luoghi.

Se in un primo momento l'astrofisico spera di trovare l'ambiente ideale per concentrarsi sulle sue ricerche e sperimentare nuove tecnologie senza distrazioni, un problema tecnico al telescopio principale lo costringe ad interrompere lo studio degli astri e a rivolgere la sua attenzione verso forme di vita che aveva volutamente trascurato: gli esseri umani.





