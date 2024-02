Riapre la traversata del Cervino in funivia

Le località sciistiche di Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, e Zermatt (Svizzera), tornano a essere più vicine anche per le persone che non amano scivolare sulla neve. La nuova funivia elvetica Matterhorn Glacier Ride II tornerà infatti in servizio da sabato 2 marzo.

Inaugurato il 30 giugno scorso da Michelle Hunziker e costato 47 milioni di euro, l'impianto che completa il collegamento internazionale Matterhorn Alpine Crossing era stato chiuso dall'8 gennaio per lavori di manutenzione.

La salita ai 3.883 metri del Piccolo Cervino (Matterhorn Glacier Paradise), in territorio svizzero, potrà di nuovo essere effettuata anche senza sci: i visitatori potranno raggiungere la terrazza panoramica circondata dalle vette appena innevate, visitare la Grotta di ghiaccio e proseguire il viaggio verso Zermatt, e viceversa.



