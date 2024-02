Ospedale Beauregard, Conad dona 14 mila euro alla Pediatria

Conad Nord Ovest ha donato 14 mila euro al reparto di Pediatria e neonatologia dell'ospedale Beauregard di Aosta. I fondi sono stati impiegati per l'acquisto di un dispositivo di supporto respiratorio non invasivo (nasal Cpap) per neonati e bambini con insufficienza respiratoria: il macchinario ha lo scopo di supportare al meglio l'attività respiratoria spontanea del neonato, fornendo al piccolo una miscela di ossigeno a pressione costante, riducendo la fatica respiratoria e mantenendo distesi gli alveoli polmonari.

La donazione è frutto della campagna di 'Una Collezione da favola', attiva da ottobre a dicembre 2023, che ha coinvolto tutti i punti vendita Conad Nord Ovest: per ogni premio distribuito ai clienti che hanno effettuato la raccolta, la società ha devoluto 50 centesimi a favore di otto ospedali pediatrici del territorio.

"Il contributo è un risultato diretto della straordinaria generosità dei nostri clienti, che ringraziamo per la fiducia che ci accordano quotidianamente, sostenuta dalla collaborazione tra la cooperativa e i soci", dichiarano Giuseppe Fornasiero, direttore Rete Piemonte e Valle d'Aosta di Conad Nord Ovest e Alessandro Pluda, socio e consigliere di amministrazione.

"Questo gesto di solidarietà - commenta il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - rafforza il nostro impegno verso l'eccellenza nella cura dei più piccoli e vulnerabili nel nostro reparto di Pediatria. Collaborazioni come questa sono tasselli importanti e valorizzanti per le strutture sanitarie e per gli operatori, i pazienti e le famiglie coinvolte".

"Oltre all'importante cifra donata che ci servirà per ampliare la dotazione tecnologica, ci gratifica - sottolinea il direttore di Pediatria e neonatologia, Paolo Serravalle - il riconoscimento verso il nostro lavoro e impegno". L'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, evidenzia come "questa donazione dimostri la forza della collaborazione solidale tra settori e persone che condividono lo stesso territorio e i suoi servizi".



