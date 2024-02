Costo dell'energia, Avcu chiede "sconto" su bollette a Cva

"In considerazione delle recenti fluttuazioni dei prezzi dell'energia influenzate dagli avvenimenti internazionali" e "consapevole delle preoccupazioni giustificate dei cittadini", l'Associazione valdostana dei consumatori (Avcu) ha chiesto un incontro con la Cva per "discutere e identificare insieme una soluzione equa che possa risolvere la problematica del costo dell'energia".

"La proposta di Cva, che prevede un tariffario energetico fisso di 0,1193 euro con una durata di blocco dei prezzi per sette anni, è stata inizialmente accolta con favore dall'Avcu, che ha prontamente consigliato ai propri associati di aderire a tale offerta. Tuttavia, le recenti dinamiche di mercato hanno visto una riduzione significativa dei costi dell'energia, rendendo l'offerta di Cva meno vantaggiosa rispetto alle condizioni precedentemente disponibili, che includevano uno sconto del 40% per gli utenti" si legge in una nota dell'associazione.



