'Bar in zona a rischio esondazioni', tutti prosciolti

Sono stati tutti prosciolti i sei imputati nel processo per esecuzione di lavori in totale difformità o assenza del permesso riguardante l''area denominata 'Lago Movida', aperta nella seconda metà del 2017 a Chatillon con servizi come pesca sportiva, bar e giochi per bambini.

Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di: Raffaele Rocco, coordinatore regionale del dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio; Giuseppe Lucia, committente; Michel Lucia, gestore; Annamaria Ciocca, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico di Chatillon; Francesco Amato, direttore dei lavori; Antonio Cordisco, costruttore.

Era stato lo stesso pm Giovanni Roteglia, che ha coordinato l'indagine, a chiedere il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Solo per un capo di imputazione nei confronti di Michel Lucia il giudice ha pronunciato assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Secondo gli inquirenti alcune strutture sono abusive, altre sono difformi rispetto a quanto consentito; inoltre quel terreno, di proprietà pubblica, vicino al torrente Marmore, è in fascia di rischio massima e media per esondazioni.



