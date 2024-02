Al Carnevale di Venezia le maschere de 'La Bottega dei Sogni'

Alcuni componenti del gruppo di maschere 'La Bottega dei Sogni' di Aymavilles nei giorni scorsi hanno partecipato, per il 41/o anno, al Carnevale di Venezia, quest'anno caratterizzato da giornate di pioggia che hanno limitato le uscite di tutti gli appassionati di questa manifestazione.

Proprio per le condizioni meteorologiche, i componenti del gruppo valdostano hanno esibito ciascuno due diversi costumi, in bianco e oro per le giornate di sole e in rosso, nero e azzurro per quelle uggiose.

I costumi realizzati da Debora Nania e Roberto Pegoraro sono stati indossati da Donatella Nogara, Edy Baccaglini, Ester Gallizioli, Gianfranco Nogara, Isabella Roux, Mauro Vidi e Susy Letey.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA