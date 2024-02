Guide turistiche, "con noi 111 mila presenze in nove mesi"

"Aosta archeologica e i castelli restano i leader indiscussi delle affluenze da noi generate ma il dato che maggiormente ci rappresenta è senz'altro quello delle presenze totali riferibili alla nostra categoria nell'arco di soli nove mesi nei siti valdostani: 111.557". Così i referenti della Federazione guide turistiche Valle d'Aosta, che ieri si è riunita all'Area megalitica in occasione della prima assemblea annuale. "Avere consapevolezza del nostro operare a favore del territorio ci motiva ancora di più a guardare con fiducia al futuro della nostra professione, sempre più vocata ad essere anello di congiunzione fra i diversi portatori di interesse nella promozione e valorizzazione del patrimonio", spiegano in una nota Francesca Bacolla, Mario Burgay, Elisabetta Converso e Felicity Roulet.

Per le guide turistiche valdostane "il periodo primaverile - con il turismo scolastico, i brevi viaggi culturali e l'avvio della stagione turistica internazionale - si conferma il più importante, con affluenze doppie rispetto al trimestre estivo". Il dato emerge da un'indagine, tuttora in corso, tra i soci della Federgt Valle d'Aosta. Risulta "particolarmente interessante la sostanziale coincidenza di flussi tra il trimestre estivo e quello autunnale, quando l'attrattività delle visite guidate mantiene un trend in crescita già registrato nella fase pre-pandemia". I dati sono stati raccolti con cadenza trimestrale da marzo a novembre 2023, "nel rispetto delle stagionalità tipiche dell'attività delle guide turistiche".





