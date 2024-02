Zucchi, "grazie a Uv che mi ha eletto capo dell'opposizione"

"Ringrazio sinceramente l'Union valdotaine, principale partito di maggioranza, che mi ha attribuito, meglio di un redazionale a pagamento, seppur con i toni che li qualifica e i cui argomenti sono segno di estrema debolezza, il ruolo di principale antagonista politico da temere per il futuro". Lo dichiara Alberto Zucchi, presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, replicando al comunicato del Comité fédéral dell'Union valdotaine in merito alle polemiche su "Chanoux fascista".

"Archiviata, tranne per chi ci vuole ancora ricamare sopra, la questione della storia dove Fdi VdA ha fatto la necessaria chiarezza - prosegue - riterrei opportuno cambiare materia passando all'aritmetica, tornando a riformulare domande sul presente, a cominciare dal problema sanitario valdostano che oggi si è visto attribuire la maglia nera dal Lea per le cure essenziali oppure ai semplici conti e progetti che non tornano su quello che loro chiamano 'nuovo ospedale'".



