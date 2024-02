Argirò (Cva), 'rilanciare investimenti sul settore dell'energia'

L'amministratore delegato di Compagnia Valdostana delle Acque (Cva) Giuseppe Argirò chiede al governo interventi per "un rilancio degli investimenti su un settore così strategico come quello dell'energia". Lo ha detto intervenendo allla 'Cfo Utilities Conference' di Agici in collaborazione con Accenture e la Divisione Banca Imi di Intesa Sanpaolo.

"C'è il 70% delle convenzioni sull'idroelettrico in scadenza - ha domandato- chi oggi non avendo un quadro definito del settore delle concessioni idroelettriche può permettersi di investire nel settore?". "Nonostante gli enunciati della Cop 28 - ha spiegato - non vedremo un euro sul 70% delle convenzioni in scadenza alle attuali condizioni". "Il tanto vituperato superbonus - ha proseguito - ha fatto il 4,2-4,4% del Pil nazionale e la crescita del Paese è data dalle fatture sul superbonus". "Vogliamo compensarlo con il rilancio degli investimenti su un settore così strategico come quello energetico?", si è chiesto il manager.



