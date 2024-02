Retournent les Journées de la Francophonie

La Région autonome Vallée d'Aoste participe, comme chaque année, à la célébration de la francophonie. Tous les ans, le 20 mars et les jours qui entourent cette date - sous l'égide de l'Organisation internationale de la Francophonie-, les francophones des cinq continents sont invités à fêter la langue française et à témoigner de leur attachement pour celle-ci, en mettant en évidence sa richesse, sa diversité et sa vitalité. La langue française a toujours eu une place importante parmi les langues.

D'abord symbole de culture et de créativité elle a ensuite été vecteur de démocratie et d'humanisme. La Vallée d'Aoste a organisé, tout au long du mois de mars, différents événements placés sous l'égide de l'Organisation internationale de la Francophonie destinés au public et aux élèves des écoles de tous ordres et degrés.

Les spectacles et les initiatives culturelles sont organisés par l'Administration régionale, en collaboration avec la Présidence du Conseil de la Vallée, l'Alliance française de la Vallée d'Aoste, l'Université de la Vallée d'Aoste et la Chaire Senghor, la section valdôtaine de l'Union internationale de la presse francophone, l'Arcova, le Comité des traditions valdôtaines, l'Association «Fort de Bard», l'Association « Amis du cimetière du Bourg », la Fondation Natalino Sapegno, la Fondation Grand-Paradis, la Fondation Chanoux, le Centre d'études Abbé Trèves, les Conseil des jeunes valdôtains, la Fondazione Intercultura onlus et le Système valdôtain des Bibliothèques.

Le premier rendez-vous est en programme mardi 27 mars à 20h30 au théâtre Splendor à Aoste avec le spectacle d'ouverture des Journeés de la Francophonie en Vallée d'Aoste «Fantasio» d'Alfred Musset. Le spectacle rentre dans le cadre de la Saison culturelle 2023-2024. Entrée payante.



