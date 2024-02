In Valle d'Aosta investimenti per quasi 543 milioni

Gli investimenti in Valle d'Aosta nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ammontano a quasi 543 milioni di euro. Il dato è stato fornito dall'assessore regionale Luciano Caveri durante un'audizione in commissione per presentare il rapporto periodico sul Pnrr.

"Abbiamo applicato una nuova metodologia - ha spiegato Caveri - che affina i dati nella comparazione con quelli precedenti, arricchendoli e consentendo sempre maggior esattezza nel monitoraggio. Di conseguenza siamo in grado di presentare un quadro sempre preciso". A tutt'oggi i progetti della Regione sono 142 in vari settori, quelli comunali sono 841 per un totale dei due di 983, che salgono a 1.088 aggiungendo 105 progetti delle scuole e arrivano a 1159 con 71 attività di soggetti diversi. Il totale in denaro sfiora i 400 milioni di euro, che diventano quasi 543 milioni di euro se si contano i cofinanziamenti, laddove previsti.

"L'Assessorato offre apposita assistenza tecnica - ha precisato l'assessore - ma non si sostituisce ai soggetti attuatori e, in linea con la sezione di Controllo della Corte dei Conti, siamo in grado di verificare l'andamento del programma generale sul nostro territorio, pur a fronte di regole che cambiano decreto legge dopo decreto legge e questo obbliga a continue attenzioni.

Nelle settimane a venire faremo un nuovo giro di orizzonte, assessorato dopo assessorato, per avere le informazioni più aggiornate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA