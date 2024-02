Fratelli d'Italia, "attribuite a partito opinioni personali"

"E' il classico giochino di attribuire al partito, cercando di crearne un caso, rispetto ad una valutazione personale peraltro già più volte da lui pubblicamente già nei decenni sollevata". E' quanto si legge in un post di Fratelli d'Italia in merito alle polemiche su Emilio Chanoux.

"A FdiVda - prosegue la nota - interessa parlare del presente e del futuro chiedendo risposte politiche alle domande poste sui problemi attuali e su come vengono impiegate le risorse pubbliche. Capiamo che preferiscano sviare l'attenzione per non darle. E a scanso di equivoci, per chiarire una volta per tutte il concetto anche per chi a corto di argomenti e di risposte certe cose le cavalca, Fdivda, così come in tutta Italia, ribadisce di affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA