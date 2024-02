Pensionato morto a Verrayes, la procura indaga per omicidio

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio sulla morte di Sergio Rossi, il pensionato di 79 anni trovato senza vita ieri pomeriggio nel garage della sua abitazione a Verrayes, in frazione Champlan, a poco meno di 20 chilometri di Aosta.

Gli inquirenti disporranno l'autopsia per far luce sulle cause del decesso: al momento le ipotesi più probabili sono l'omicidio e il suicidio. L'incarico al medico legale sarà conferito la settimana prossima. L'esame esterno del corpo ha fatto emergere una sola ferita sul ventre, ma l'arma da taglio con cui è stata procurata non si trova. Il garage intanto è stato posto sotto sequestro.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent sono coordinate dal pm Giovanni Roteglia.



