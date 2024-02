'Il borgo dei borghi', Fontainemore tra i 20 comuni candidati

Unico a rappresentare la Valle d'Aosta, il comune di Fontainemore è stato inserito tra i 20 centri in gara per la conquista del titolo di 'Il borgo dei borghi 2024', all'interno del programma di Rai3 'Kilimangiaro'.

La puntata che raccoglie testimonianze di abitanti "fieri e felici del loro territorio" - fa sapere l'amministrazione comunale - andrà in onda domenica 18 febbraio dalle 17,15.

Da domenica 25 febbraio al termine della trasmissione, fino al 17 marzo, sarà possibile esprimere la propria preferenza. Per farlo sarà necessario prima registrarsi gratuitamente su Raiplay e, in seguito, accedere al sito www.rai.it/borgodeiborghi per votare. La proclamazione del borgo vincitore avverrà durante una prima serata speciale in programma il 31 marzo.



