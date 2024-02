Boldi, 5 milioni in arrivo in Valle d'Aosta per la montagna

"Grazie al lavoro incessante del ministro Roberto Calderoli, in arrivo in Valle d'Aosta oltre 5 milioni di euro, da destinare a interventi che promuovano e realizzino politiche in favore della montagna". Così la coordinatrice della Lega in Valle d'Aosta, Marialice Boldi.

"Lo prevede - aggiunge Boldi - la firma sul decreto ministeriale degli Affari regionali che predispone il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l'anno 2023. Risorse sicuramente preziose e fondamentali per la salvaguardia di quei territori che, anche in Valle d'Aosta, hanno bisogno di tutele e investimenti adeguati".

