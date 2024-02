Sostenibilità aziendale, a Cva la medaglia d'argento Ecovadis

Ecovadis, fornitore globale di valutazioni di sostenibilità aziendale, ha confermato in questi giorni gli impegni e le prestazioni di sostenibilità aziendale di Cva, assegnando all'azienda la medaglia d'argento.

"Posizionandosi nel 90° percentile a livello globale, Cva si è guadagnata la medaglia d'argento, un risultato che sottolinea il suo impegno continuo verso la sostenibilità", fa sapere in una nota l'operatore di energia rinnovabile.

La piattaforma di rating di Ecovadis analizza 21 criteri su quattro temi principali: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile. Questa valutazione riguarda oltre 125.000 aziende in tutto il mondo.

"Il riconoscimento di Ecovadis conferma ancora una volta l'impegno reale e costante di Cva, società pure green per definizione, di integrare sistematicamente all'interno delle proprie linee di sviluppo industriali l'attenzione per gli aspetti etici, sociali e ambientali" dichiara il direttore generale di Cva, Enrico De Girolamo.

I rating di sostenibilità aziendale di Ecovadis si basano su standard internazionali riconosciuti, tra cui i dieci principi del Global compact delle Nazioni Unite e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Queste valutazioni offrono un'analisi basata su dati concreti e indicano una roadmap per il miglioramento continuo.



