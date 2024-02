'Parola ai territori', il ministro Zangrillo arriva ad Aosta

Arriva ad Aosta 'Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori', il percorso di ascolto e confronto lungo tutto il Paese del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, con il dipartimento della Funzione pubblica. L'obiettivo è "raccogliere le indicazioni e le proposte delle istituzioni e degli stakeholder attivi nei luoghi visitati, per realizzare insieme i tanti progetti che riguardano la Pa". L'evento si svolge durante la mattinata di venerdì 16 febbraio nella sala Maria Ida Viglino del palazzo regionale.

La giornata prende il via alle 9.30 con l'accoglienza dei partecipanti. In programma, alle 10, i saluti istituzionali del sindaco di Aosta, Gianni Nuti, del presidente della Regione, Renzo Testolin, e del ministro Zangrillo, a cui spettano anche le conclusioni.

Seguono due panel tematici con contributi di dirigenti della Funzione pubblica: il primo, previsto alle 10.30, è dedicato al tema 'Le riforme della pubblica amministrazione alla prova nelle autonomie speciali', con interventi di Alex Micheletto, presidente del Celva, e di Gabriella Morelli, coordinatrice del dipartimento Personale e organizzazione della Regione; il secondo, a partire dalle 12, su 'Semplificazione e digitalizzazione per il sistema delle imprese', prevede interventi di Luciano Caveri, assessore regionale agli Affari europei, innovazione, Pnrr e Politiche nazionali per la montagna, di Roberto Sapia, presidente della Chambre valdôtaine e di Dario Gianotti, dirigente dello Sportello unico degli enti locali Valle d'Aosta.

I lavori sono coordinati da Marcello Fiori, capo dipartimento della Funzione pubblica, e da Stefania Fanizzi, segretario generale della Regione.



