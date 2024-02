Cade mentre arrampica sul ghiaccio a Valsavarenche, è grave

Un uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente avvenuto ieri pomeriggio all'Ice park di Valsavarenche, struttura che consente di fare pratica con l'arrampicata sul ghiaccio. Ha riportato traumi importanti e la prognosi è riservata.

In base a una prima ricostruzione, per cause da accertare, è caduto per alcuni metri, finendo al suolo, mentre era intento ad arrampicare sul ghiaccio.

Il Soccorso alpino valdostano, con il medico del 118, è intervenuto in elicottero poco prima delle 16. Il ferito è poi stato trasportato al pronto soccorso. In questi giorni sono diversi i gruppi che partecipano a esercitazioni all'Ice park di Valsavarenche.



