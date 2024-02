Arpa Valle d'Aosta, "buona qualità dell'aria, l'ozono unica criticità"

"Con i dati ad oggi disponibili, si può affermare che la qualità dell'aria nel 2023 in Valle d'Aosta è stata complessivamente buona". Così Arpa Valle d'Aosta nel rapporto sintetico che si concentra in particolare su quattro inquinanti.

"Per il particolato, nessun superamento - si legge - dei limiti vigenti di Pm10 e di Pm2.5 in tutte le stazioni e i valori sono in linea con quelli degli anni precedenti". L'ozono invece "è l'unico inquinante critico per la Valle d'Aosta: le concentrazioni rilevate e il numero di superamenti delle soglie continuano a non rispettare gli obiettivi previsti dalla legge".

Infatti "vi sono stati superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana a Donnas e Aosta e del valore obiettivo per la protezione della vegetazione a La Thuile".

Riguardo al "biossido di azoto, nessun superamento del limite per la media annua e i valori sono in linea con quelli degli anni precedenti" e "per il benzene è rispettato il limite normativo".

Questi quattro inquinanti - ricorda Arpa - vengono misurati mediante gli strumenti automatici della rete di monitoraggio, che consentono di rilevare le concentrazioni in continuo e forniscono i valori in tempo reale. Invece "per gli altri inquinanti normati, come i metalli e il benzo(a)pirene, la misura consiste nell'effettuare analisi di laboratorio su campioni di particolato raccolti nel corso dell'anno.

Attualmente sono ancora in corso le analisi sui campioni prelevati negli ultimi mesi del 2023 e si prevede di poter disporre dei dati entro i prossimi mesi".



