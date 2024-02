Perseguita la ex fuori dal bar dove lavora, arrestato ad Aosta

Un uomo di 54 anni residente fuori dalla Valle d'Aosta è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della ex compagna, che vive nel capoluogo valdostano.

Nei giorni scorsi i militari erano andati nel suo comune di residenza per notificargli un'ordinanza di arresti domiciliari, senza però trovarlo. Nelle stesse ore la donna, che lavora in un bar di Aosta, ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza del suo ex compagno nei pressi del proprio posto di lavoro.

All'arrivo dei carabinieri l'uomo ha dato in escandescenze, per questo gli sono stati contestati anche i reati di lesioni e resistenza.

Il 54enne era già stato arrestato nel maggio scorso per aver cercato di aggredire la donna nel centro di Aosta. Lei lo aveva denunciato perché dopo la fine della relazione aveva iniziato a perseguitarla. Ne era seguita una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, con divieto di avvicinamento e obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Proprio la ripetuta violazione di queste due ultime misure aveva portato all'ordinanza di arresti domiciliari, che i carabinieri erano andati a notificargli nei giorni scorsi senza però trovarlo in casa. La procura di Aosta ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.



