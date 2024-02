Guida un furgone sulle piste da sci, multato a La Thuile

Alla guida di un furgone, ha provato a raggiungere la Francia attraverso le piste da sci di La Thuile ma è stato fermato e sanzionato dai carabinieri.

L'uomo, un ventiquattrenne bielorusso, ieri verso le 17.30 è stato notato sopra la località Pont Serrand dagli addetti alla sicurezza sulle piste da sci in servizio sulla numero 7 del comprensorio Espace San Bernardo. Non curante dell'invito a fermarsi, ha montato le catene da neve sul Renault Master con targa polacca che stava guidando per continuare la salita. Solo l'arrivo dei militari della stazione di La Thuile il conducente ha fermato il mezzo ed è uscito dalle piste.

Sottoposto all'alcoltest, è risultato negativo. Il furgone è stato ispezionato e a bordo è stato trovato il materiale tessile che doveva essere trasportato in Francia, anche in base alla documentazione in possesso del 24enne. Il conducente è stato sanzionato per aver violato due articoli della normativa regionale in materia di esercizio di uso delle piste da sci.

Dopo aver pagato quanto dovuto - un totale di 200 euro - ha ripreso la marcia verso la Francia, questa volta attraverso l'itinerario consentito del traforo del Monte Bianco.



