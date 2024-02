Conapo, bene il ddl sul comparto sicurezza ma il percorso è all'inizio

Il Conapo si ritiene "soddisfatto dell'approdo in Consiglio regionale del disegno di legge per la costituzione di un autonomo comparto di negoziazione per Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta e auspica che il processo legislativo possa procedere celermente e senza ulteriori indugi, così come il restante lavoro per l'ottenimento dell'equiparazione". Il commento del sindacato dei vigili del fuoco arriva il giorno dopo l'approvazione da parte della giunta regionale di un ddl per la creazione del comparto di 'Sicurezza e soccorso' di cui faranno parte i due corpi.

Per il Conapo "rimane però forte il sentimento di rammarico: sono occorse proteste, diverse manifestazioni e addirittura scioperi per iniziare finalmente, dopo 24 anni dalla regionalizzazione dei vigili del fuoco, a legiferare per scrivere un contratto specifico al fine di restituire la necessaria dignità a due categorie di lavoratori che assicurano la sicurezza e il soccorso all'intera Valle d'Aosta. E il percorso non è che all'inizio: il disegno di legge deve essere ancora approvato e ciò riguarda la sola parte contrattuale".

Il sindacato sottolinea in una nota che "nonostante il lavoro già svolto da due gruppi tecnici, sia dei vigili del fuoco che del Corpo forestale, si deve ancora procedere alla riscrittura delle due leggi regionali che riguardano gli ordinamenti dei due Corpi e soprattutto manca ogni sorta di notizia riguardo la norma di attuazione per l'equiparazione del sistema previdenziale: vista la competenza legislativa primaria dello Stato in ambito pensionistico, non si capisce come questo disegno di legge possa aver risolto anche le problematiche previdenziali per la cui risoluzione si deve attendere il lavoro della commissione paritetica dalla quale si attende un responso da ormai quasi due anni".



