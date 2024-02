Fp Cgil, il ddl sul comparto sicurezza è un tassello importante

"Finalmente dopo anni di lotta pressante, con questo disegno di legge approvato ieri dalla giunta regionale vediamo aggiungere un tassello importante alle rivendicazioni fatte dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco e dal Corpo forestale della Valle d'Aosta per riuscire ad arrivare alla parificazione retributiva e pensionistica dei due corpi regionali a quelli dei loro colleghi nazionali". Così Igor De Belli, segretario generale della Funzione pubblica Cgil Valle d'Aosta, che ricorda: "Era il mese di febbraio del 2019 quando con un referendum, caratterizzato da una vittoria schiacciante del 'sì', i vigili del fuoco avevano chiesto di ritornare sotto l'egida statale, più per una questione di equiparazione a livello di contribuzione pensionistica, oltre che per quella retributiva".

"Con l'approvazione del disegno di legge di ieri sulla nascita di un comparto sicurezza e del soccorso propedeutico all'allineamento, anche pensionistico, con gli omologhi 'corpi' a livello nazionale, chiesto a più riprese con coerenza - e con la proclamazione di scioperi - dalla nostra categoria, non possiamo che, come Fp Cgil Vda, esprimere soddisfazione. Ora il passaggio successivo sarà il Consiglio Valle, ma crediamo che ci siano tutti i presupposti per vedere concretizzare ciò che da anni chiediamo e soprattutto chiedono sia i vigili del fuoco che il Corpo forestale, l'equiparazione con i colleghi statali".





