Comparto Sicurezza e soccorso, Giunta Vda presenta una legge

Il governo regionale ha licenziato un disegno di legge per la creazione del comparto di ''Sicurezza e soccorso'' del quale faranno parte il Corpo dei vigili del fuoco valdostani e il Corpo della forestale. Il provvedimento dovrà essere esaminato dal Consiglio regionale per l'approvazione.

''Si tratta di un disegno di legge molto importante - spiega il presidente della Regione, Renzo Testolin - che è conseguente a un percorso di approfondimento avvenuto in questi ultimi mesi con le organizzazioni sindacali. E' un'iniziativa che ci permetterà di creare un modello unico e innovativo con la finalità di dare corso alle indicazioni statutarie rispetto anche alle caratteristiche peculiari di questi due corpi''.

Aggiunge: ''L'iter di legge ha trovato nel confronto un punto di equilibrio tra le varie componenti sindacali e le valorizzazioni delle varie specificità dei due corpi. Questo percorso ci permetterà anche di rivedere le due norme specifiche di settore che dovranno andare a completare il percorso, per lavorare così sul disallineamento, economico e previdenziale, che attualmente sussiste tra il Corpo dei vigili del fuoco valdostani e il personale del Corpo nazionale. Ci saranno anche aspetti tecnici in questo percorso normativo di grande importanza''.



