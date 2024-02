Università Statale di Milano dedica targa a Federico Chabod

L'Università degli Studi di Milano ha dedicato una targa a Federico Chabod, valdostano, uno dei maggiori storici italiani del Novecento che insegnò storia moderna nell'ateneo milanese tra il 1938 e l'inizio del 1944. La cerimonia di inaugurazione della targa è avvenuta alla presenza del Rettore della Statale, Elio Franzini, del Responsabile unità relazioni istituzionali con la città del Comune di Milano, Luca Gibillini, e del Presidente provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, Roberto Cenati.

"Il Dipartimento di studi storici della Statale e l'Anpi di Milano - si legge in una nota - hanno voluto ricordare lo spessore scientifico e l'afflato etico-politico del suo magistero milanese, che ebbe il momento più alto nel corso dell'anno accademico 1943-44. In questo periodo, infatti, lo storico dedicò un intero ciclo di lezioni, coraggiosamente libere dai condizionamenti dell'ideologia del regime, all'idea di nazione e di Europa, ricordato dalle parole dello stesso Chabod: 'Forse il ricordo più alto della mia vita universitaria è quello del corso che tenni a Milano durante l'occupazione tedesca, nell'inverno '43-'44: corso sull'idea di nazione e su quella d'Europa. [Ne] sono fiero... ma non è fierezza culturale, sì morale: è l'aver detto quelle cose in pubblico, in un momento che, via, molto allegro non era, e molto sicuro nemmeno'".



