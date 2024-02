Autostrada in tilt, Testolin "soluzione non ancora risolutiva"

"Benché non totalmente risolutiva, la soluzione assunta dovrebbe consentire minori problematiche anche per la viabilità non autostradale, evitando ingorghi sulla statale e sulle strade comunali a causa delle uscite di mezzi dall'autostrada, costituendo un passo in avanti nel rendere più fluido il traffico in uscita dalla Valle d'Aosta durante i fine settimana e in concomitanza con i prossimi festeggiamenti del Carnevale. Si tratta di un sostanziale miglioramento di una situazione che per noi poteva diventare non solo preoccupante, ma catastrofica". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata di Forza Italia sulla situazione dell'autostrada A5 in Canavese e delle code formatesi negli ultimi fine settimana.

"Abbiamo partecipato al Comitato operativo viabilità convocato dalla Prefettura di Torino - ha aggiunto - in merito alla situazione dello svincolo per la bretella Ivrea/Santhià. Abbiamo preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti che hanno manifestato attenzione nei confronti delle esigenze emerse dai territori. Dal confronto sono scaturite alcune positive soluzioni tecniche riguardanti la viabilità".

"Bisogna tenere alta la guardia - ha replicato Pierluigi Marquis (Forza Italia) - perché per la nostra regione e per il nostro turismo, è fondamentale che l'autostrada sia transitabile agevolmente".



