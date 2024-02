Salvini, "impegno su disagi circolazione Piemonte-Valle d'Aosta"

"I chilometri di coda e i ritardi accumulati sono inaccettabili". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini rispondendo in question time alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative per assicurare un'adeguata viabilità per i territori della Valle d'Aosta, del canavese e dell'area metropolitana di Torino, in relazione ai lavori di adeguamento strutturale del viadotto "Camolesa".

"Di fronte alla situazione di evidente emergenza ho disposto un sopralluogo urgente avvenuto lunedì 5. A seguito ho richiesto alla Prefettura di Torino la convocazione di una riunione urgente del comitato operativo di viabilità che si è tenuta ieri", ha detto Salvini, evidenziando come siano passati 2 giorni dal sopralluogo alla decisione: l'obiettivo, ha aggiunto è "di ottenere un miglioramento della circolazione in entrambe le direzioni per evitare il ripetersi dei disagi inaccettabili e insopportabili verificatisi negli ultimi week end e di evitare eventuali fattori di criticità che potrebbero manifestarsi nei prossimi mesi per le limitazioni dei valichi alpini e l'aumento dei flussi turistici per il carnevale di Ivrea e le località sciistiche della valle d'Aosta".

"Garantisco - ha aggiunto - che tutti gli sviluppi anche delle prossime ore relativi alla gestione della tratta autostradale saranno tempestivamente condivisi con tutte le istituzioni interessate inclusa la Valle d'Aosta".



