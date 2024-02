Manes, "profonda preoccupazione per tagli ai piccoli comuni"

"Profonda preoccupazione" è espressa dal deputato valdostano Franco Manes in merito alla decisione presa nella legge di bilancio del 2024, che prevede un significativo taglio ai fondi destinati ai Comuni con meno di mille abitanti. Riduzione - si legge in una nota - che "inciderà gravemente sui programmi di investimento per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio comunale, nonché sulle iniziative per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile".

"La manovra finanziaria del 2024 - sottolinea Manes - ha ridotto sensibilmente l'importo previsto ad ogni comune, rendendo necessario tentare di recuperare il più possibile le risorse finanziarie. Non dimentichiamo che i piccoli comuni sono il vero volano e la forza del nostro paese. È necessario quindi avviare in maniera trasversale in Parlamento, azioni politiche adeguate per risolvere il problema".



